، رئيس وأعضاء "بلدي تبوك" يتفقدون تصريف مياه الأمطار ويرصدون ملاحظاتهم ،

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رصد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك عصر اليوم خلال جولة ميدانية شوارع مدينة تبوك، وواقع مشاريع تصريف مياه الأمطار.
وشملت الجولة التي كانت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي شوارع مدينة تبوك التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار؛ إذ رصد المجلس عددًا من النقاط الحرجة التي شهدت تجمعًا كبيرًا لمياه الأمطار، أدت إلى إعاقة الحركة المرورية.
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك، الدكتور عطية بن محمد الضيوفي، أن المجلس وقف على واقع تصريف مياه الأمطار داخل المدينة، ورصد خلال الجولة عددًا من النقاط التي تشهد ارتفاعًا لمنسوب مياه الأمطار في عدد من الأحياء بمدينة تبوك؛ ووجَّه بإيجاد معالجة عاجلة للمواقع التي تحتاج لتدخل عاجل من أجهزة الطوارئ في الأمانة.
رئيس وأعضاء "بلدي تبوك" يتفقدون تصريف مياه الأمطار ويرصدون ملاحظاتهمنواف الغضوري الخليج 365 2019-01-27
رصد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك عصر اليوم خلال جولة ميدانية شوارع مدينة تبوك، وواقع مشاريع تصريف مياه الأمطار.
وشملت الجولة التي كانت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي شوارع مدينة تبوك التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار؛ إذ رصد المجلس عددًا من النقاط الحرجة التي شهدت تجمعًا كبيرًا لمياه الأمطار، أدت إلى إعاقة الحركة المرورية.
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك، الدكتور عطية بن محمد الضيوفي، أن المجلس وقف على واقع تصريف مياه الأمطار داخل المدينة، ورصد خلال الجولة عددًا من النقاط التي تشهد ارتفاعًا لمنسوب مياه الأمطار في عدد من الأحياء بمدينة تبوك؛ ووجَّه بإيجاد معالجة عاجلة للمواقع التي تحتاج لتدخل عاجل من أجهزة الطوارئ في الأمانة.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:34 PM
وجَّه بإيجاد معالجة عاجلة للمواقع التي بحاجة لتدخُّل عاجل من أجهزة الطوارئ
رصد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك عصر اليوم خلال جولة ميدانية شوارع مدينة تبوك، وواقع مشاريع تصريف مياه الأمطار.
وشملت الجولة التي كانت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي شوارع مدينة تبوك التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار؛ إذ رصد المجلس عددًا من النقاط الحرجة التي شهدت تجمعًا كبيرًا لمياه الأمطار، أدت إلى إعاقة الحركة المرورية.
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك، الدكتور عطية بن محمد الضيوفي، أن المجلس وقف على واقع تصريف مياه الأمطار داخل المدينة، ورصد خلال الجولة عددًا من النقاط التي تشهد ارتفاعًا لمنسوب مياه الأمطار في عدد من الأحياء بمدينة تبوك؛ ووجَّه بإيجاد معالجة عاجلة للمواقع التي تحتاج لتدخل عاجل من أجهزة الطوارئ في الأمانة.
، رئيس وأعضاء "بلدي تبوك" يتفقدون تصريف مياه الأمطار ويرصدون ملاحظاتهم ،
المصدر : الخليج 365
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