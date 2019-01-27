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شنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، حملة دهم على موقع مجاور لمحطة محروقات على طريق مكة السريع، وأزالت (٨) كشكات لوقوعها في منطقة مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني التابع لوزارة النقل، بمشاركة كل من شرطة البلدية ولجنة التعديات.
وأوضح رئيس البلدية المكلف فهد السلمي، أنه تم إشعار أصحاب المحال التجارية مسبقاً بإخلاء المواقع وأُخذت عليهم التعهدات اللازمة، وتم إعطاؤهم مهلة بالإخلاء، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك وتم تنفيذ عملية الإزالة بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
بلدية جنوب جدة تزيل 8 كشكات بطريق مكة السريععبدالله الراجحي الخليج 365 2019-01-27
شنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، حملة دهم على موقع مجاور لمحطة محروقات على طريق مكة السريع، وأزالت (٨) كشكات لوقوعها في منطقة مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني التابع لوزارة النقل، بمشاركة كل من شرطة البلدية ولجنة التعديات.
وأوضح رئيس البلدية المكلف فهد السلمي، أنه تم إشعار أصحاب المحال التجارية مسبقاً بإخلاء المواقع وأُخذت عليهم التعهدات اللازمة، وتم إعطاؤهم مهلة بالإخلاء، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك وتم تنفيذ عملية الإزالة بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:33 PM
تقع في منطقة عمل الطريق الدائري الثاني
شنت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، حملة دهم على موقع مجاور لمحطة محروقات على طريق مكة السريع، وأزالت (٨) كشكات لوقوعها في منطقة مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني التابع لوزارة النقل، بمشاركة كل من شرطة البلدية ولجنة التعديات.
وأوضح رئيس البلدية المكلف فهد السلمي، أنه تم إشعار أصحاب المحال التجارية مسبقاً بإخلاء المواقع وأُخذت عليهم التعهدات اللازمة، وتم إعطاؤهم مهلة بالإخلاء، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك وتم تنفيذ عملية الإزالة بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
، بلدية جنوب جدة تزيل 8 كشكات بطريق مكة السريع ،
المصدر : الخليج 365
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