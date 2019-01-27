، ماجد: الإماراتيون أمام حلم كبير .. وجرأة المدرب ستقودهم للإنجاز ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد ماجد عبد الله بما قدمه المنتخب الإماراتي في مباراته التاريخية أمام أستراليا، والتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا 2019.

ووصف ماجد عبد الله المباراة بأنها كانت ملحمة كبيرة على ملعب "هزاع بن زايد" جمعت اللاعبين والجماهير والمسؤولين في ليلة أكدت فيها الكرة الإماراتية قدرتها على أن تكون منافساً قوياً للفوز باللقب القاري الكبير".

وواصل: "يبقى الأهم هو تحقيق الفوز في المباراة المقبلة لأنه يجب أن يفكر لاعبو الأبيض جيداً في أن الفوز يقربهم أكثر نحو تحقيق حُلمهم للكرة الإماراتية على كل المستويات، بعد أن أصبحت أمام اختبار مهم للغاية لتجد نفسها على منصة التتويج القارية بعد محاولات سابقة مختلفة".



وأكد ماجد عبد الله أن الاختلاف لدى الأبيض في المباراة الأخيرة، تمثل في الجرأة النسبية التي لعب بها المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني.

وقال: "منح زاكيروني مدرب المنتخب الإماراتي قدراً مناسباً للاعبيه في الهجوم، وهي جرأة محسوبة له، حيث تعودنا من قبل على تركيز المدرب كثيراً على الجانب الدفاعي، ولكن الأفكار والتحركات الهجومية كانت واضحة في كثير من فترات مباراة أستراليا".

وعن المباراة المقبلة أمام المنتخب القطري في المربع الذهبي للبطولة، رفض ماجد عبد الله التحدث عن خطة المباراة قائلاً: "الخطة عند المدرب زاكيروني، لكنني أرى في مثل هذه المباريات التي يمكن وصفها بالتاريخية، لابد لكل لاعب أن يضيف بصمته الخاصة، ولا يكون اعتماده الكلي على خطة الملعب والمدرب".