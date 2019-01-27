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نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بمكاتب التسول بالعاصمة المقدسة والطائف وجدة، حملة "معاً ضد التسول"، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم.
وانطلقت اليوم الحملة التوعوية لأضرار ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع في مكاتب المنطقة، لنبذ هذه الظاهرة ورفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.
وأوضح عبدالله آل طاوي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الحملة انطلقت اليوم في كافة مناطق المملكة تحت شعار "معا ضد التسول"، وهي بالشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، وتستمر إلى ما قبل الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات.
وأضاف: ستنفذ من خلال مكاتب مكافحة التسول في مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف، كما ستكون في عدد من مدارس الطلاب والطالبات في مختلف المراحل، وتأتي هذه الحملة لتوعيتهم ليساهموا في انحسار هذه الظاهرة التي تسيء لمجتمعنا.
فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة ينفذ حملة "معاً ضد التسول"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بمكاتب التسول بالعاصمة المقدسة والطائف وجدة، حملة "معاً ضد التسول"، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم.
وانطلقت اليوم الحملة التوعوية لأضرار ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع في مكاتب المنطقة، لنبذ هذه الظاهرة ورفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.
وأوضح عبدالله آل طاوي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الحملة انطلقت اليوم في كافة مناطق المملكة تحت شعار "معا ضد التسول"، وهي بالشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، وتستمر إلى ما قبل الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات.
وأضاف: ستنفذ من خلال مكاتب مكافحة التسول في مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف، كما ستكون في عدد من مدارس الطلاب والطالبات في مختلف المراحل، وتأتي هذه الحملة لتوعيتهم ليساهموا في انحسار هذه الظاهرة التي تسيء لمجتمعنا.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:16 PM
بالشراكة مع وزارة التعليم وتهدف لنبذ الظاهرة ورفع مستوى الوعي
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بمكاتب التسول بالعاصمة المقدسة والطائف وجدة، حملة "معاً ضد التسول"، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم.
وانطلقت اليوم الحملة التوعوية لأضرار ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع في مكاتب المنطقة، لنبذ هذه الظاهرة ورفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.
وأوضح عبدالله آل طاوي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الحملة انطلقت اليوم في كافة مناطق المملكة تحت شعار "معا ضد التسول"، وهي بالشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، وتستمر إلى ما قبل الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات.
وأضاف: ستنفذ من خلال مكاتب مكافحة التسول في مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف، كما ستكون في عدد من مدارس الطلاب والطالبات في مختلف المراحل، وتأتي هذه الحملة لتوعيتهم ليساهموا في انحسار هذه الظاهرة التي تسيء لمجتمعنا.
، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمكة ينفذ حملة "معاً ضد التسول" ،
المصدر : الخليج 365
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