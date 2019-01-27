محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الأهلي تخصيص حصتها من دخل مواجهة ⁧#الأهلي والوحدة⁩ ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لأسرة المشجع الأهلاوي محيي الدين أمين باز "رحمه الله".

وكان الوحدة قد كسب الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الأسبوع الماضي. الأهلي: تخصيص دخل مباراة الوحدة لأسرة "باز" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27 أعلنت إدارة نادي الأهلي تخصيص حصتها من دخل مواجهة ⁧#الأهلي والوحدة⁩ ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لأسرة المشجع الأهلاوي محيي الدين أمين باز "رحمه الله".

وكان الوحدة قد كسب الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الأسبوع الماضي. 27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 09:17 PM أعلنت إدارة نادي الأهلي تخصيص حصتها من دخل مواجهة ⁧#الأهلي والوحدة⁩ ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لأسرة المشجع الأهلاوي محيي الدين أمين باز "رحمه الله".

وكان الوحدة قد كسب الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الأسبوع الماضي. ، الأهلي: تخصيص دخل مباراة الوحدة لأسرة "باز" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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