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محمد بن مسعود - الدمام - عقّبت إحدى الصحف البولندية على تلقي ابن جلدتها، محترف النصر السابق أدريان ميرزيفسكي، عرضاً من قبل إدارة الأهلي رغم أن اللاعب لا يزال عقده ممتدا مع ناديه الصيني تشانغتشون؛ حيث قالت إن اللاعب لديه رغبة في العودة للدوري السعودي.
وقالت صحيفة "meczyki" البولندية إن هناك شرطاً جزائياً في عقد اللاعب يبلغ 3 ملايين يورو، لكن هذا الرقم لا يمثل أي عائق أمام إدارة النادي السعودي؛ حيث استشهدت بقيام الإدارة الأهلاوية بدفع نحو 12 مليون يورو لفنار بخشة التركي لأجل ضم اللاعب جوزيف دي سوزا .
ولعب ميرزيفسكي مع ناديه الصيني 19 مباراة سجل 3 أهداف وساهم في 5 أهداف آخرى، وصنع نحو 54 فرصة للفريق، يبلغ من العمر 32 عاماً وقيمته السوقية نحو 3 ملايين يورو.
الصحيفة البولندية قالت إن اللاعب بالفعل يود الانتقال للدوري السعودي؛ إذ الخليج 365 أن لعب فيه من خلال بوابة نادي النصر الذي حصد معه لقب الدوري قبل أن ينتقل للشارقة الإماراتي ومنه إلى سيدني اف سي الأسترالي، وأخيراً تشانغتشون الصيني.
صحيفة "بولندية" .. الشرط الجزائي في عقد "ادريان" لن يعوق انضمامه لـ "الأهلي"محمد السيّد الخليج 365 2019-01-27
عقّبت إحدى الصحف البولندية على تلقي ابن جلدتها، محترف النصر السابق أدريان ميرزيفسكي، عرضاً من قبل إدارة الأهلي رغم أن اللاعب لا يزال عقده ممتدا مع ناديه الصيني تشانغتشون؛ حيث قالت إن اللاعب لديه رغبة في العودة للدوري السعودي.
وقالت صحيفة "meczyki" البولندية إن هناك شرطاً جزائياً في عقد اللاعب يبلغ 3 ملايين يورو، لكن هذا الرقم لا يمثل أي عائق أمام إدارة النادي السعودي؛ حيث استشهدت بقيام الإدارة الأهلاوية بدفع نحو 12 مليون يورو لفنار بخشة التركي لأجل ضم اللاعب جوزيف دي سوزا .
ولعب ميرزيفسكي مع ناديه الصيني 19 مباراة سجل 3 أهداف وساهم في 5 أهداف آخرى، وصنع نحو 54 فرصة للفريق، يبلغ من العمر 32 عاماً وقيمته السوقية نحو 3 ملايين يورو.
الصحيفة البولندية قالت إن اللاعب بالفعل يود الانتقال للدوري السعودي؛ إذ الخليج 365 أن لعب فيه من خلال بوابة نادي النصر الذي حصد معه لقب الدوري قبل أن ينتقل للشارقة الإماراتي ومنه إلى سيدني اف سي الأسترالي، وأخيراً تشانغتشون الصيني.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
09:11 PM
عقّبت إحدى الصحف البولندية على تلقي ابن جلدتها، محترف النصر السابق أدريان ميرزيفسكي، عرضاً من قبل إدارة الأهلي رغم أن اللاعب لا يزال عقده ممتدا مع ناديه الصيني تشانغتشون؛ حيث قالت إن اللاعب لديه رغبة في العودة للدوري السعودي.
وقالت صحيفة "meczyki" البولندية إن هناك شرطاً جزائياً في عقد اللاعب يبلغ 3 ملايين يورو، لكن هذا الرقم لا يمثل أي عائق أمام إدارة النادي السعودي؛ حيث استشهدت بقيام الإدارة الأهلاوية بدفع نحو 12 مليون يورو لفنار بخشة التركي لأجل ضم اللاعب جوزيف دي سوزا .
ولعب ميرزيفسكي مع ناديه الصيني 19 مباراة سجل 3 أهداف وساهم في 5 أهداف آخرى، وصنع نحو 54 فرصة للفريق، يبلغ من العمر 32 عاماً وقيمته السوقية نحو 3 ملايين يورو.
الصحيفة البولندية قالت إن اللاعب بالفعل يود الانتقال للدوري السعودي؛ إذ الخليج 365 أن لعب فيه من خلال بوابة نادي النصر الذي حصد معه لقب الدوري قبل أن ينتقل للشارقة الإماراتي ومنه إلى سيدني اف سي الأسترالي، وأخيراً تشانغتشون الصيني.
، صحيفة "بولندية" .. الشرط الجزائي في عقد "ادريان" لن يعوق انضمامه لـ "الأهلي" ،
المصدر : الخليج 365
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