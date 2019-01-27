، بالفيديو.. طالب يتبرع بقيمة جائزة عن زميله المتوفى.. و"التعليم" تكرمه ،

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ضرب الطالب صهيب بن عبده حمدي من مدرسة الشمهانية الابتدائية والمتوسطة التابعة لمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي أروع الأمثلة في الوفاء والصداقة، وذلك لتبرعه بجائزة تفوقه عن زميله الذي فارق الحياة غرقاً في الفصل الدراسي الأول، الطالب ضياء حمدي، والذي كان يدرس معه بذات الفصل وتربطهما علاقة صداقة قوية، مما جعل الجميع يشيد في بادرته ووفائه لزميله.
وقد كرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمكتبه بالإدارة اليوم الطالب صهيب بحضور المساعد للشؤون التعليمية ووالد الطالب.
وأشاد "الأحوس" بما قام به الطالب من فعل نبيل ينم عن طيب أصله وحسن تربيته، مضيفاً أن الطالب يشكل نموذجاً للطالب المثالي الذي تظهر في سلوكياته الأخلاق الإسلامية والشيم العربية حيث إن "صهيب" وأقرانه يمثلون مستقبل الوطن الذي نعول عليهم الكثير في رقي مجتمعهم وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام وسماحته وتقديم رسالة جميلة عن وطننا، مقدماً الشكر لأسرته ومتمنياً له دوام التوفيق والتميز.
بالفيديو.. طالب يتبرع بقيمة جائزة عن زميله المتوفى.. و"التعليم" تكرمهفهد كاملي الخليج 365 2019-01-27
ضرب الطالب صهيب بن عبده حمدي من مدرسة الشمهانية الابتدائية والمتوسطة التابعة لمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي أروع الأمثلة في الوفاء والصداقة، وذلك لتبرعه بجائزة تفوقه عن زميله الذي فارق الحياة غرقاً في الفصل الدراسي الأول، الطالب ضياء حمدي، والذي كان يدرس معه بذات الفصل وتربطهما علاقة صداقة قوية، مما جعل الجميع يشيد في بادرته ووفائه لزميله.
وقد كرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمكتبه بالإدارة اليوم الطالب صهيب بحضور المساعد للشؤون التعليمية ووالد الطالب.
وأشاد "الأحوس" بما قام به الطالب من فعل نبيل ينم عن طيب أصله وحسن تربيته، مضيفاً أن الطالب يشكل نموذجاً للطالب المثالي الذي تظهر في سلوكياته الأخلاق الإسلامية والشيم العربية حيث إن "صهيب" وأقرانه يمثلون مستقبل الوطن الذي نعول عليهم الكثير في رقي مجتمعهم وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام وسماحته وتقديم رسالة جميلة عن وطننا، مقدماً الشكر لأسرته ومتمنياً له دوام التوفيق والتميز.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:53 PM
ضرب أروع الأمثلة في الوفاء والصداقة
ضرب الطالب صهيب بن عبده حمدي من مدرسة الشمهانية الابتدائية والمتوسطة التابعة لمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي أروع الأمثلة في الوفاء والصداقة، وذلك لتبرعه بجائزة تفوقه عن زميله الذي فارق الحياة غرقاً في الفصل الدراسي الأول، الطالب ضياء حمدي، والذي كان يدرس معه بذات الفصل وتربطهما علاقة صداقة قوية، مما جعل الجميع يشيد في بادرته ووفائه لزميله.
وقد كرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمكتبه بالإدارة اليوم الطالب صهيب بحضور المساعد للشؤون التعليمية ووالد الطالب.
وأشاد "الأحوس" بما قام به الطالب من فعل نبيل ينم عن طيب أصله وحسن تربيته، مضيفاً أن الطالب يشكل نموذجاً للطالب المثالي الذي تظهر في سلوكياته الأخلاق الإسلامية والشيم العربية حيث إن "صهيب" وأقرانه يمثلون مستقبل الوطن الذي نعول عليهم الكثير في رقي مجتمعهم وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام وسماحته وتقديم رسالة جميلة عن وطننا، مقدماً الشكر لأسرته ومتمنياً له دوام التوفيق والتميز.
، بالفيديو.. طالب يتبرع بقيمة جائزة عن زميله المتوفى.. و"التعليم" تكرمه ،
المصدر : الخليج 365
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