محمد بن مسعود - الدمام - شدَّدت وزارة المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. كما أكدت أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت. وزارة المالية توجِّه الجهات الحكومية بصرف كامل العلاوة السنوية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-01-27 شدَّدت وزارة المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. كما أكدت أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت. 27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 08:48 PM اخر تعديل 27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 09:12 PM شدَّدت وزارة المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. كما أكدت أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت. ، وزارة المالية توجِّه الجهات الحكومية بصرف كامل العلاوة السنوية ،

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