، مواطنو "واحة شمال جدة": شركة مكلفة بمشروع التصريف تتسبب بإغلاق مداخل منازلنا ،

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قال مواطنون بحي "الواحة 5" شمال شرق محافظة جدة إن إحدى الشركات المكلفة بتنفيذ مشروع تصريف الأمطار تسببت في إغلاق مداخل عدد من المنازل، وصعوبة وصول السكان ومركباتهم إلى منازلهم.
وقال السكان المتضررون: "نعاني منذ عدة أشهر من عدم قيام الشركة بتمهيد المواقع المنتهية من المشروع وإيجاد منافذ من خلالها نعبر بمركباتنا، وشروع الشركة بدلاً من ذلك في حفر مزيد من الطرقات؛ مما أدى إلى إغلاق جزء من الحي، وتعطل الحركة فيه بشكل كامل".
وعبر سكان الحي عن استيائهم من عشوائية التنفيذ، مطالبين أمانة جدة بالتدخل لإنهاء معاناتهم، وإلزام الشركة المنفذة بسفلتة الشوارع التي تم الانتهاء منها لتسهيل تنقلهم، حيث يضطر الكثير منهم للسير لمسافات طويلة، خاصة أوقات الدوام الرسمي للوصول لمركباتهم المتوقفة بعيداً عن منازلهم.
مواطنو "واحة شمال جدة": شركة مكلفة بمشروع التصريف تتسبب بإغلاق مداخل منازلناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
قال مواطنون بحي "الواحة 5" شمال شرق محافظة جدة إن إحدى الشركات المكلفة بتنفيذ مشروع تصريف الأمطار تسببت في إغلاق مداخل عدد من المنازل، وصعوبة وصول السكان ومركباتهم إلى منازلهم.
وقال السكان المتضررون: "نعاني منذ عدة أشهر من عدم قيام الشركة بتمهيد المواقع المنتهية من المشروع وإيجاد منافذ من خلالها نعبر بمركباتنا، وشروع الشركة بدلاً من ذلك في حفر مزيد من الطرقات؛ مما أدى إلى إغلاق جزء من الحي، وتعطل الحركة فيه بشكل كامل".
وعبر سكان الحي عن استيائهم من عشوائية التنفيذ، مطالبين أمانة جدة بالتدخل لإنهاء معاناتهم، وإلزام الشركة المنفذة بسفلتة الشوارع التي تم الانتهاء منها لتسهيل تنقلهم، حيث يضطر الكثير منهم للسير لمسافات طويلة، خاصة أوقات الدوام الرسمي للوصول لمركباتهم المتوقفة بعيداً عن منازلهم.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:39 PM
طالبوا الأمانة بالتدخل لإنهاء معاناتهم وإلزامها بسفلتة الشوارع
قال مواطنون بحي "الواحة 5" شمال شرق محافظة جدة إن إحدى الشركات المكلفة بتنفيذ مشروع تصريف الأمطار تسببت في إغلاق مداخل عدد من المنازل، وصعوبة وصول السكان ومركباتهم إلى منازلهم.
وقال السكان المتضررون: "نعاني منذ عدة أشهر من عدم قيام الشركة بتمهيد المواقع المنتهية من المشروع وإيجاد منافذ من خلالها نعبر بمركباتنا، وشروع الشركة بدلاً من ذلك في حفر مزيد من الطرقات؛ مما أدى إلى إغلاق جزء من الحي، وتعطل الحركة فيه بشكل كامل".
وعبر سكان الحي عن استيائهم من عشوائية التنفيذ، مطالبين أمانة جدة بالتدخل لإنهاء معاناتهم، وإلزام الشركة المنفذة بسفلتة الشوارع التي تم الانتهاء منها لتسهيل تنقلهم، حيث يضطر الكثير منهم للسير لمسافات طويلة، خاصة أوقات الدوام الرسمي للوصول لمركباتهم المتوقفة بعيداً عن منازلهم.
، مواطنو "واحة شمال جدة": شركة مكلفة بمشروع التصريف تتسبب بإغلاق مداخل منازلنا ،
المصدر : الخليج 365
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