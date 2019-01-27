، بلدية أُحد تضبط مواشي مريضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في سوق الإبل.. وتم إتلافها بعد إجراء الفحص الطبي عليها

نجح مراقبو بلدية أحد التابعة لأمانة المدينة المنورة في ضبط ومصادرة العديد من المواشي المريضة في سوق الإبل، وذلك بعدما استغل بعض ضعاف النفوس بيعها في الأسواق لذبحها وتوزيعها في المطاعم وغيرها على الرغم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط المراقبون خلال الأسبوع الماضي الحالات بسوق الإبل، وتعاني من أمراض وتم إتلافها بعد الفحص الطبي عليها.