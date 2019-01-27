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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا.
وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.
"العساف" يستقبل "ممثلة" أمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلحوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-27
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا.
وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:28 PM
بحثا التطورات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا.
وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.
، "العساف" يستقبل "ممثلة" أمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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