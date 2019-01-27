، ضبط مقيم عربي حاول تهريب 5 خادمات في الأفلاج ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكن رجال أمن الطرق بمركز الأمني في الأفلاج من ضبط مقيم من جنسية عربية حاول تهريب 5 خادمات من مخالفي الإقامة لمدينة الرياض.
وتفصيلاً، اشتبه رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة تفتيش" في مركبة قادمة باتجاه الشمال يقودها مقيم من جنسية عربية، وبرفقته خمس سيدات حاولن تضليل رجال الأمن بأنهن عائلته، وبالتحقيق مع المتهم تبيّن أن السيدات التي برفقته خادمات من جنسية إثيوبية حاول تهريبهن لمدينة الرياض.
فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه للجهات ذات الاختصاص.
وفي سياقٍ منفصلٍ وفي ضوء الجهود التي يقوم بها رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج تم اليوم ضبط مطلوب للجهات الأمنية وتم تسليمه للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
ضبط مقيم عربي حاول تهريب 5 خادمات في الأفلاجمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-01-27
تمكن رجال أمن الطرق بمركز الأمني في الأفلاج من ضبط مقيم من جنسية عربية حاول تهريب 5 خادمات من مخالفي الإقامة لمدينة الرياض.
وتفصيلاً، اشتبه رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة تفتيش" في مركبة قادمة باتجاه الشمال يقودها مقيم من جنسية عربية، وبرفقته خمس سيدات حاولن تضليل رجال الأمن بأنهن عائلته، وبالتحقيق مع المتهم تبيّن أن السيدات التي برفقته خادمات من جنسية إثيوبية حاول تهريبهن لمدينة الرياض.
فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه للجهات ذات الاختصاص.
وفي سياقٍ منفصلٍ وفي ضوء الجهود التي يقوم بها رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج تم اليوم ضبط مطلوب للجهات الأمنية وتم تسليمه للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:15 PM
تمكن رجال أمن الطرق بمركز الأمني في الأفلاج من ضبط مقيم من جنسية عربية حاول تهريب 5 خادمات من مخالفي الإقامة لمدينة الرياض.
وتفصيلاً، اشتبه رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة تفتيش" في مركبة قادمة باتجاه الشمال يقودها مقيم من جنسية عربية، وبرفقته خمس سيدات حاولن تضليل رجال الأمن بأنهن عائلته، وبالتحقيق مع المتهم تبيّن أن السيدات التي برفقته خادمات من جنسية إثيوبية حاول تهريبهن لمدينة الرياض.
فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه للجهات ذات الاختصاص.
وفي سياقٍ منفصلٍ وفي ضوء الجهود التي يقوم بها رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج تم اليوم ضبط مطلوب للجهات الأمنية وتم تسليمه للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
، ضبط مقيم عربي حاول تهريب 5 خادمات في الأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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