السعودية اليوم / فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية يبحث سبل التعاون مع غرفة الشرقية

الدمام 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسعقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن فهد المقبل، اجتماعًا مع مدير إدارة القطاع الخدمي بغرفة الشرقية حسن الهزاع، بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة، وعدد من منسوبي غرفة الشرقية، وذلك بمقر فرع الوزارة.وجرى خلال الاجتماع بحث وتعزيز التعاون المشترك ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وتفعيل وتطوير علاقتهم بالأجهزة الحكومية بما يعزز ويسهل العمل، وذلك من مبدأ الشراكة المجتمعية، وتوطيد سبل التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية.وأوضح المقبل خلال الاجتماع أننا كوزارة لسنا جهة رقابة وإنما نحن شركاء نعمل مع بعضنا البعض، وهذا يجعل مساحة للرأي وإيجاد الحلول.بعدها عرض منسوبو غرفة الشرقية الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في كل إدارة وكان منها نظام حماية الأجور، ونظام أجير والتوطين في بعض المهن ومنافذ البيع، والاستعانة بالكفاءات المتواجدة بالسعودية، والتدريب الأهلي، وآلية تقييم الموظف وانضباط والتزام موظف القطاع الخاص، وإلى جانب الصعوبات والتحديات تم خلالها عرض ومناقشة الحلول المقترحة وتوضيح لآلية الأنظمة والتوطين.وتم الاتفاق على جمع الحلول والمقترحات مع التوصيات وتسليمها لفرع الوزارة لرفعها لصاحب الصلاحية، على أمل أن يتجدد اللقاء والتعاون المشترك والمتبادل مع القطاع الخاص وفرع الوزارة بما يخدم المجتمع والمشاريع المقترحة الأخرى، بعدها شكر المقبل، الحضور على اهتمامهم وجهودهم لإنجاح العمل في القطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //21:15ت م0220