السعودية اليوم / مليشيا الحوثي تنهب متحفًا أثريًا في محافظة ذمار جنوب صنعاء



عدن 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على نهب متحف بينون الأثري بمديرية الحداء بمحافظة ذمار وعبثت بمحتوياته.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للمتاحف والآثار والمخطوطات بذمار فايز الضبياني أن عناصر المليشيا الانقلابية اقتحمت المتحف ونهبت العديد من القطع الأثرية المهمة التي كان يحتويها المتحف وأفرغت مكتبته الوطنية وملأت جدران قاعاته بصور قتلاها.

وحمّل الضبياني مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مسؤولية العبث بتاريخ وتراث اليمن, داعيًا شيوخ قبيلة الحداء إلى التحرك لحماية تراثهم من السلب والنهب وتوحيد صفهم لوضع حد لمثل هذه التصرفات الحوثية المستفزة لقبيلة الحداء وأبنائها.

// انتهى //

20:59ت م

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عدن 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على نهب متحف بينون الأثري بمديرية الحداء بمحافظة ذمار وعبثت بمحتوياته.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للمتاحف والآثار والمخطوطات بذمار فايز الضبياني أن عناصر المليشيا الانقلابية اقتحمت المتحف ونهبت العديد من القطع الأثرية المهمة التي كان يحتويها المتحف وأفرغت مكتبته الوطنية وملأت جدران قاعاته بصور قتلاها.وحمّل الضبياني مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مسؤولية العبث بتاريخ وتراث اليمن, داعيًا شيوخ قبيلة الحداء إلى التحرك لحماية تراثهم من السلب والنهب وتوحيد صفهم لوضع حد لمثل هذه التصرفات الحوثية المستفزة لقبيلة الحداء وأبنائها.// انتهى //20:59ت م0216

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