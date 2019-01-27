السعودية اليوم / الحكومة الأردنية تدين الهجوم الإرهابي بالفلبين



عمان 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

أدانت الحكومة الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب كنيسة بجنوب الفلبين اليوم، مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 77 آخرين.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان اليوم، وقوف الأردن مع حكومة الفلبين وشعبها في مواجهة الإرهاب ، معبراً عن أحر التعازي بالضحايا ، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

// انتهى //

19:14ت م

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عمان 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب كنيسة بجنوب الفلبين اليوم، مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 77 آخرين.وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان اليوم، وقوف الأردن مع حكومة الفلبين وشعبها في مواجهة الإرهاب ، معبراً عن أحر التعازي بالضحايا ، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //19:14ت م0207

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