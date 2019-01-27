شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تفحص 32254 طالباً والان نبدء بالتفاصيل

تستمر صحة الشرقية ببرنامج الفحص الطبي للمدارس(الأستكشافي)للطلاب والطالبات الذي يهدف الى الاكتشاف المبكر للإعاقات السمعية والبصريه وأستكمال التطعيمات الأساسية والوقوف على الحالة الصحية للطلبة ورصد مستويات النمو ، وقد تم فحص ٣٢٢٥٤ طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول هذا العام.



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