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شكرا لقرائتكم خلال ساعات.. ذروة الحالة الجوية على الجوف والشمالية وتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن تشهد المملكة من مساء اليوم الأحد وخلال الساعات المقبلة ذروة الحالة الجوية على الجوف والحدود الشمالية وتبوك.
وأصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد 8 تنبيهات متقدمة من ظواهر جوية، تشمل العديد من المناطق من بينها الرياض والمدينة المنورة وتبوك والجوف، وتمتد جنوبًا حتى عسير وجازان.
وفي الرياض، توقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد وتشمل الدوادمي، وعفيف، والخرج، والأفلاج، والمجمعة، ورماح، ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة.
كما نبهت الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.
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