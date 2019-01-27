شكرا لقرائتكم انتقل إلى شقة جديدة لكن فاتورة الكهرباء القديمة تلاحقه.. ما الحل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في كثير من الأحيان ينتقل الشخص إلى شقة أو بيت جديد ويترك مسكنه السابق وتكون مشكلة فاتورة الكهرباء إحدى المشاكل التي تواجهه حيث تظل مرتبطة به ما لم يقم بالإبلاغ عن ذلك وفق الطرق المعتمدة.

وتلقت خدمة العملاء في شركة الكهرباء السعودية أكثر من استفسار حول أسباب استمرار صدور فاتورة الكهرباء باسم مالك العقار السابق أو استمرار استلام رسائل حول فاتورة الكهرباء الخاصة بالمسكن السابق رغم مغادرته.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء كشفت قبل أيام عن الطريقة التي يتم بها نقل ملكية عداد الكهرباء في حالة شراء شقة أو منزل جديد.

وقدمت الشركة نصائح لراغبي نقل ملكية العدادات مؤكدة أن العملية كلها تتم عبر الإنترنت.

وقال الكهرباء : إذا اشتريت بيتًا جديدًا وتأتيك فاتورة الكهرباء باسم المالك القديم فيمكنك نقل ملكية العداد باسمك عبر الدخول على الرابط التالي (هنا) تسجيل بياناتك.

وقالت السعودية للكهرباء إن نقل ملكية العقارات من شخص إلى آخر يترتب عليه الحاجة إلى تعديل البيانات الأساسية للمستهلك، وصدور الفاتورة باسم المالك الجديد وبالتالي فإن تقدم المالك الجديد بطلب تعديل هذه البيانات يساعد على تحقيق ذلك.



مختارات انطلاقة همثون على قناة دال .. هنا التردد ورابط البث المباشر



أين ومتى تجد الرد على الاعتراض المالي في حساب متابعات الخليج 365 ؟ مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.