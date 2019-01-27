شكرا لقرائتكم بصفة عاجلة ..عبدالله بن بندر يوجه بصرف باقي العلاوة السنوية لمنسوبي الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجه وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني وبصفة عاجلة، انسجاماً مع التوجيهات السامية الكريمة.

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وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه في وقت سابق اليوم بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم وليس 6 أيام فقط على أن يتم الصرف في أسرع وقت.

وقال وزير التعليم : انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.

كما اعتذرت الجمارك السعودية عن عدم صرف العلاوة السنوية كاملة لمنسوبيها.

وقال متحدث الجمارك السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني إنه سيتم صرف الفارق المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت وهذا حق للموظف كفله النظام.



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