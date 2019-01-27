الان تتابع “أمن وسلامة الطائف” تشارك في برنامج دافع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالمرحلة الثانية من مشروع التدريب لمبادرة تحسين وسائل الأمن.

وتم ترشيح ابتسام النفيعي مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية، والمساعد الإداري سارة الصقير، في برنامج مدربات لبرنامج دافع، والذي ينفذ في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، خلال الفترة من 21 إلى 25 جمادى أول 1440.

يأتي ذلك حرصًا من الإدارة العامة للأمن والسلامة على رفع مستوى أداء منسوبي ومنسوبات الأمن والسلامة وتطوير العمل بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المدارس.​