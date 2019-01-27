الان تتابع عاجل .. “المالية” : نعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت وزارة المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء، القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، كما تؤكد انها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت.

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