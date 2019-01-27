الان تتابع تقرير يكشف عدد الحاويات المناولة في ميناء جدة الإسلامي خلال 2018 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقبل صاحب السمو الملكي نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان، اليوم، مدير عام ميناء جدة الإسلامي عبدالله الزمعي.
وتسلّم سموه تقريراً عن أعمال وإحصاءات الميناء حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات المناولة خلال العام الماضي 2018 أكثر من 4 ملايين حاوية بزيادة 7% عن العام الذي قبله.
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