الان تتابع عبدالله بن بندر يوجه بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات وجه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، يوجه بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني وبصفة عاجلة، انسجاماً مع التوجيهات السامية الكريمة.

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