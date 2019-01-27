السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يرأس الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة



الباحة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

رأس معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، اليوم الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة في العام الجامعي الحالي، بحضور أعضاء المجلس، وأمين اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري الرئيسي بالمدينة الجامعية بالعقيق.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المختلفة التي تهم الجامعة وطلابها والعملية التعليمية، واتخذ القرارات المناسبة حيالها.

وأضاف الدكتور الغامدي أن المجلس أصدر عدداً من القرارات تتضمن تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس على درجات علمية مختلفة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، وابتعاث عدد من المعيدين والمحاضرين للداخل ولعدد من الجامعات العالمية، ,اعتماد تخريج عدد من الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس والماجستير بنهاية الفصل الدراسي الأول، وترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا.

كما اتخذ المجلس قرارات في عدد من المواضيع ذات العلاقة بعمل الجامعة والكليات والعمادات التابعة لها.

// انتهى //

19:40ت م

0209



الباحة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسرأس معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، اليوم الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة في العام الجامعي الحالي، بحضور أعضاء المجلس، وأمين اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإداري الرئيسي بالمدينة الجامعية بالعقيق.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المختلفة التي تهم الجامعة وطلابها والعملية التعليمية، واتخذ القرارات المناسبة حيالها.وأضاف الدكتور الغامدي أن المجلس أصدر عدداً من القرارات تتضمن تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس على درجات علمية مختلفة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، وابتعاث عدد من المعيدين والمحاضرين للداخل ولعدد من الجامعات العالمية، ,اعتماد تخريج عدد من الطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس والماجستير بنهاية الفصل الدراسي الأول، وترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا.كما اتخذ المجلس قرارات في عدد من المواضيع ذات العلاقة بعمل الجامعة والكليات والعمادات التابعة لها.// انتهى //19:40ت م0209

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يرأس الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.