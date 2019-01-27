السعودية اليوم / الدكتور الشثري يلتقي القيادات الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز

جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسنظم مركز إعداد قيادات المستقبل بالشراكة مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم, محاضرة لمعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بعنوان "الأخلاق روح القيادة .. نحو مجتمع أكاديمي بناء"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وعدد من الأكاديميين، وذلك في مكتب معالي مدير الجامعة.ويُعد هذا اللقاء الأول من سلسلة لقاءات "تطوير القيادات" الهادف إلى تنمية وتطوير القيادات، وتمكين الكوادر في القطاعات المختلفة بالجامعة، تحقيقًا لأهداف الجامعة للتنمية الشاملة المتوافقة مع خطة الدولة التنموية والتحول المعرفي.وتطرق الدكتور الشثري في محاضرته لموضوعات عدة تُعنى بأهمية ممارسة السلوكيات الأخلاقية وتعزيزها وإعطائها أسبقية عالية في العمل القيادي، مؤكدًا أن تأثير الأخلاق في حياة الفرد كفيل بحصاد نتائج مثمرة، كونها حصنًا متينًا تضبط تصرفات النفس وتجنبها الانحراف النفسي والاجتماعي وترفع من درجة الأمان والاستقرار، كما أن للأخلاق دور واضح في تماسك المجتمع وترابطه وتوازن الحياة الاجتماعية.وعلى هامش اللقاء أفاد مساعد المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور فؤاد مرداد, أن سلسلة لقاءات "تطوير القيادات" تقدم رحلة شاملة في التطوير القيادي على المستوى الاستراتيجي، لتمكين القيادات في مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات من خلال تطوير قدراتهم ورؤيتهم القيادية.وقال: "ندرك أن بلادنا بهذه الرؤية الطموحة تعيش حراكًا غير مسبوق على المستويات كافة، ولعل التعليم يقع في قلب دائرة الاهتمام الأولى للقيادة الرشيدة، ولأجل هذا يتصاعد مستوى المسؤولية تجاه تطوير القطاع التعليمي كافة والقيادات خاصة لإدارة الدفة في المسار الصحيح، كون تطوير القادة سيقود إلى تحقيق الرؤية والمشاركة بفاعلية في ترجمة طموحات مملكتنا المستقبلية".وفي ختام اللقاء أجاب معالي الشيخ سعد الشثري على أسئلة الحضور، التي كان من أبرزها توجيه معاليه للقيادات باستشعار عظيم المسؤولية الملقاة على عاتقهم التي تتطلب رسم معالم القدوة الحسنة للحفاظ على تراثنا وديننا وهويتنا الثقافية، والسعي لتحقيق تنمية اقتصادية وفكرية من خلال مخرجات جامعية متميزة.// انتهى //18:45ت م0204