السعودية اليوم / نائب أمير الرياض يزور محافظة الدرعية



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم , بزيارة لمحافظة الدرعية, حيث كان في استقباله لدى وصوله صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

والتقى سموه بأهالي الدرعية, وناقش معهم الأولويات وتطلعات الأهالي للمحافظة, إلى جانب مطالبهم واحتياجاتهم.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم, ثم ألقى سعد بن عبدالعزيز العثمان كلمة الأهالي رحب في مستهلها بسمو نائب أمير الرياض في محافظة الدرعية, متطرقاً إلى الدعوة التي أطلقها الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب في الدرعية التي لايزال الجميع يتفيأ ظلالها.

ونوه العثمان بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالمحافظة التي كان آخرها إطلاق بوابة الدرعية, معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وسمو محافظ الدرعية على المتابعة المباشرة للمحافظة ونموها وازدهارها، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد وقيادتها وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورغد عيشها.

// انتهى //

18:02ت م

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الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم , بزيارة لمحافظة الدرعية, حيث كان في استقباله لدى وصوله صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وعدد من المسؤولين بالمحافظة.والتقى سموه بأهالي الدرعية, وناقش معهم الأولويات وتطلعات الأهالي للمحافظة, إلى جانب مطالبهم واحتياجاتهم.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم, ثم ألقى سعد بن عبدالعزيز العثمان كلمة الأهالي رحب في مستهلها بسمو نائب أمير الرياض في محافظة الدرعية, متطرقاً إلى الدعوة التي أطلقها الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب في الدرعية التي لايزال الجميع يتفيأ ظلالها.ونوه العثمان بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالمحافظة التي كان آخرها إطلاق بوابة الدرعية, معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وسمو محافظ الدرعية على المتابعة المباشرة للمحافظة ونموها وازدهارها، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد وقيادتها وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورغد عيشها.// انتهى //18:02ت م0187

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