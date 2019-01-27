السعودية | الأرصاد : توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غداً

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأرصاد : توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غداً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:58 مساءً, 27 يناير 2019 م المناطق - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ – بمشيئة الله تعالى – ، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي القصيم ، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها ، وشمال منطقتي الرياض ، والشرقية.

ونبهت الهيئة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

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