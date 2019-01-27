شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ 3 محتجزين فى وادى المويلح والان نبدء بالتفاصيل





أنقذ مدني ضباء 3 أشخاص بعد احتجازهم في وادي المويلح غرب المحافظة وحالتهم الصحية جيدة .

< Previous PageNext Page > أنقذ مدني ضباء 3 أشخاص بعد احتجازهم في وادي المويلح غرب المحافظة وحالتهم الصحية جيدة .

كانت هذه تفاصيل خبر انقاذ 3 محتجزين فى وادى المويلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.