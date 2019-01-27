شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة فى استراليا تحذر حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

نبهت السفارة المواطنيين المتواجدين فى مدينة بيرث باستراليا لأخذ الحيطة والحذر نظرا لاندلاع الحرائق فى الغابات الواقعة بشمال المدينة وطلبت السفالة من المواطنيين اتباع تعليمات الحكومة الاسترالية بهذا الشأن وقالت أنه فى حالات الطوارىء يمكن التواصل مع هاتف شؤون السعوديين 00613432257277، أو مركز الاتصال الموحد 00966920033334.



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