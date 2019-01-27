شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يعالج 3,887 مريضا في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل
قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الطبية والعلاجية ل 3,887 مريضا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري.
وكانت عيادات الطب العام هي أعلى نسبة لعدد المراجعين لتبلغ 1,276 مراجعًا ، تلاها مباشرة عيادات الأطفال 1,041 مراجعًا، كما استقبلت العيادة النسائية 439 مراجعة ، فيما تلقى 263 لاجئا سوريا العلاج في عيادة الأنف والأذن و 238 حالة في عيادة البطانية.
وتعاملت عيادة الجراحة مع 189 حالة قدم لها العلاج المناسب ، فيما تعاملت عيادة الأسنان مع 183 حالة وعيادة اللقاحات مع 107 حالات، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فبلغت 48 حالة .
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يعالج 3,887 مريضا في مخيم الزعتري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.