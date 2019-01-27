شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يعالج 3,887 مريضا في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الطبية والعلاجية ل 3,887 مريضا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري.

وكانت عيادات الطب العام هي أعلى نسبة لعدد المراجعين لتبلغ 1,276 مراجعًا ، تلاها مباشرة عيادات الأطفال 1,041 مراجعًا، كما استقبلت العيادة النسائية 439 مراجعة ، فيما تلقى 263 لاجئا سوريا العلاج في عيادة الأنف والأذن و 238 حالة في عيادة البطانية.

وتعاملت عيادة الجراحة مع 189 حالة قدم لها العلاج المناسب ، فيما تعاملت عيادة الأسنان مع 183 حالة وعيادة اللقاحات مع 107 حالات، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فبلغت 48 حالة .