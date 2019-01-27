شكرا لقرائتكم الجمارك تعتذر : صرف باقي العلاوة السنوية في أسرع وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اعتذرت الجمارك السعودية عن عدم صرف العلاوة السنوية كاملة لمنسوبيها.

وقال متحدث الجمارك السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني إنه سيتم صرف الفارق المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت وهذا حق للموظف كفله النظام.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه في وقت سابق اليوم بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم وليس 6 أيام فقط على أن يتم الصرف في أسرع وقت.

وقال وزير التعليم : انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.

وبعد التوجيه الذي أصدره وزير التعليم بإعادة باقي العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة، تزايدت الآمال عند موظفي القطاع الحكومي بإمكانية استعادة باقي العلاوة أسوة بما تم في وزارة التعليم.

وعلى مدى الأيام الماضية طالب المواطنون بعقد مؤتمر صحفي من الجهات المختصة في الدولة مثل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتوضيح الإجراءات التنفيذية لصرف العلاوة لكن هذه المطالبات لم تجد أي رد وترك متابعات الخليج 365 فريسة للشائعات والتطبيق الفردي للأنظمة واللوائح.

يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

كما تضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وفي أكتوبر من العام 2018 صدر أمر ملكي كريم باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها خلال العام المالي 2019.



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