شكرا لقرائتكم الأرصاد : أمطار رعدية مسبوقة برياح مثيرة للأتربة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ – بمشيئة الله تعالى – ، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم ، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها ، وشمال منطقتي الرياض ، والشرقية.

ونبهت الهيئة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وفي وقت سابق نبهت الأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يتسبب في شبه انعدام في الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

وأصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد 8 تنبيهات متقدمة من ظواهر جوية تشمل العديد من المناطق من بينها الرياض والمدينة وتبوك والجوف وتمتد جنوبًا حتى عسير وجازان.

وفي الرياض توقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد وتشمل الدوادمي، عفيف، الخرج، الأفلاج -، المجمعة،رماح، وادي الدواسر والأجزاء المجاورة.

كما نبهت الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة قد تؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر, تشمل كلاً من محافظات جدة، رابغ، ذهبان، مدركة، الكامل والأجزاء المجاورة لها، لافتةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.



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