الان تتابع السيول تحتجز 3 أشخاص في ضباء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقذت أجهزة الدفاع المدني في ضباء 3 أشخاص بعد أن احتجزتهم سيول في وادي المويلح غرب المحافظة، وحالتهم الصحية جيدة، وفقا لتغريدة لجهاز الدفاع المدني السعودي على “تويتر”.

كانت هذه تفاصيل خبر السيول تحتجز 3 أشخاص في ضباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.