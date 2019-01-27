الان تتابع الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “القصيم، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وشمال منطقتي الرياض، والشرقية”.

ونبهت الهيئة، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.