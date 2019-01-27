حرم أمير الشرقية: نتطلع إلى مقر دائم لمهرجان تمور الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

وصفت حرم أمير الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل مهرجان تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى 2019" بالمشوق والثري والمتطور، وأعربت عن تطلعها في أن ينظم بصفة دائمة وله مقر دائم لحاجة أصحاب المصانع، ويتاح لهم عرض تمورهم والمشتقات التصنيعية منها طوال العام، مشيرة إلى أنها تحرص على زيارة المهرجان في كل موسم للاطلاع على أبحاث مركز الأبحاث في جامعة الملك فيصل والمتعلقة بالتمر. ودعت رجال الأعمال لتبني هذه الأبحاث لاستثمارها، كما حثت الغرف التجارية في المملكة لزيارة المهرجان للاستفادة مما يقدم فيه من أبحاث وتطوير مستمر لهذا المنتج الزراعي الهام، مبدية تطلعها أن يكون لهذا المهرجان نموذج مصغر في جناح بيت الشرقية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية دعما لهذا المنتج الوطني وتسويقه على مستوى أرحب.

إلى ذلك أظهرت الإحصائيات الميدانية التي أجرتها اللجنة المنظمة للمهرجان زيادة قياسية في أعداد الزائرين وتضاعف حجم المبيعات بنسبة 74%، وفق ما أوضحه مشرف العلاقات العامة والإعلام في المهرجان خالد بووشل.

وأوضح أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل الملحم أن المهرجان استطاع أن يحقق أرقاما اقتصادية ضخمة نظير الأعداد المتزايدة من الزائرين الذين يستقبلهم المهرجان في كل عام من داخل المملكة وخارجها، بينهم رجال أعمال لعقد صفقات عدة سواء في ردهات المهرجان أم خارجه، معتبرا أن كل ما يحققه من نجاحات أمر سينعكس أثره الإيجابي على المزارعين لدخول التمور كمادة غذائية رئيسة عبر صناعات غير تقليدية.

من جانبهم عزا ملاك مصانع زيادة الإقبال على الشراء، إلى سمعة المهرجان ومنتجاته الجيدة والآخذة في الازدياد داخل المملكة وخارجها، وكذلك التنافس في تقديم منتجات جديدة في كل عام.