دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.8%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ( GASTA ) اليوم الأحد، انخفاض معدلات البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح إلى 12.8٪ في الربع الثالث من 2018 مقابل (12.9٪).

وأكدت هيئة الإحصاء، في نشرة سوق العمل للربع الثالث 2018، الصادرة اليوم، ثبات معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) (6.0%) في الربع الثالث من عام 2018م، وانخفاض معدل البطالة للسعوديات حيث بلغ (30.9%) مقارنة بـ (31.1%) في الربع الثاني 2018م، كما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند (7.5%) مقارنةً بـ (7.6%) في الربع الثاني 2018.

وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2018، انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م مقارنة بالربع الثاني 2018 م، حيث بلغت (12.688.042) فردًا مقابل (13.018.066) فردًا في الربع السابق، بمقدار (330.024) فردًا عن الربع السابق.

وكشفت النتائج عن انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (15.356) فردًا، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (3.109.987 ) فردًا خلال الربع الثالث من عام 2018م مقابل (3.125.343) فردًا في الربع السابق.

وأوضحت نتائج النشرة انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018م بمقدار (304.972) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (8.622.890) فردًا مقابل (8.927.862) فردًا في الربع السابق، كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار (9.696) فردًا عن الربع الثاني لعام 2018م، حيث بلغ (955.165) فردًا مقابل (964.861) فردًا في الربع السابق.

وأكدت هيئة الإحصاء انخفاض جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018 (923.504) أفراد مقابل (1.118.801) فرد وذلك بانخفاض (195.297) فردًا عن الربع السابق، وفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامج جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات وحافز).