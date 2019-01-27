، الرئيس الفنزويلي يرفض مهلة الدول الأوروبية لإجراء انتخابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - استبعد عقد لقاء مع "ترامب"

رفض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم (الأحد)، مهلة حدّدتها له دول أوروبية للدعوة لإجراء انتخابات خلال ثمانية أيام.

ونقلت "رويترز" عن "مادورو" في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التركية، أنه منفتح على الحوار، وأن عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أمر مستبعد، لكنه ليس مستحيلًا.

وحثّت واشنطن، التي اعترفت بـ"خوان جوايدو" رئيسًا، العالم أمس على "اختيار جانب" في أزمة فنزويلا وقطع الصلات المالية بحكومة "مادورو".

وغرقت فنزويلا في الفوضى تحت حكم "مادورو"؛ إذ تعاني من نقص في الغذاء واحتجاجات وسط أزمة اقتصادية وسياسية أثارت هجرة جماعية وتضخمًا من المتوقع أن يصل إلى عشرة ملايين في المئة هذا العام.

وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، قد أعلنت أنها ستعترف بـ"جوايدو" رئيسًا ما لم يعلن الدعوة لانتخابات جديدة خلال ثمانية أيام، وهو تحذير اعتبرته روسيا أنه "سخيف"، ووصفه وزير خارجية فنزويلا بأنه "طفولي".