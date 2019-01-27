- 1/2
- 2/2
قتل أربعة على الأقل من رجال الشرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (الأحد) في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال العراق.
وأوضح قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران، أن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة، وفقا ًلـ"رويترز".
وبين "الغتران" أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.
العراق.. مقتل 4 من الشرطة وإصابة 11 في تفجيرين شمال البلادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
قتل أربعة على الأقل من رجال الشرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (الأحد) في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال العراق.
وأوضح قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران، أن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة، وفقا ًلـ"رويترز".
وبين "الغتران" أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
06:37 PM
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثتين
قتل أربعة على الأقل من رجال الشرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (الأحد) في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال العراق.
وأوضح قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران، أن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة، وفقا ًلـ"رويترز".
وبين "الغتران" أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.
، العراق.. مقتل 4 من الشرطة وإصابة 11 في تفجيرين شمال البلاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. مقتل 4 من الشرطة وإصابة 11 في تفجيرين شمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.