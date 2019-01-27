، تجريد ماليزيا من استضافة بطولة للسباحة بعد رفضها استقبال إسرائيليين ،

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قررت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الحاجات الخاصة، اليوم (الأحد)، تجريد ماليزيا من حق استضافة بطولة العالم للسباحة 2019؛ بسبب تهديدها برفض السماح لرياضيين إسرائيليين بالمشاركة في البطولة.
وأوضحت اللجنة في بيان نقلته "فرانس برس"، أن القرار اتخذ بعد عدم الحصول على الضمانات الضرورية من وزارة الداخلية في ماليزيا لمشاركة السباحين الإسرائيليين في البطولة دون أي تمييز وبشكل آمن.
من جهته، اعتبر رئيس اللجنة أندرو بارسونز، أنه "عندما يستثني بلد مضيف رياضيين من بلد معين لأسباب سياسية، لا يكون أمامنا أي بديل سوى البحث عن بلد مستضيف آخر للبطولة".
وذكر "بارسونز" أنه "يجب أن تكون جميع البطولات الدولية مفتوحة لجميع الرياضيين المؤهلين والدول المؤهلة للتنافس بشكل آمن بدون أي تمييز".
وكان من المقرر أن تجري البطولات المؤهلة لألعاب طوكيو البارالمبية، في كوتشينغ من 29 يوليو (تموز) حتى 4 أغسطس (آب) المقبل.
تجريد ماليزيا من استضافة بطولة للسباحة بعد رفضها استقبال إسرائيليينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
قررت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الحاجات الخاصة، اليوم (الأحد)، تجريد ماليزيا من حق استضافة بطولة العالم للسباحة 2019؛ بسبب تهديدها برفض السماح لرياضيين إسرائيليين بالمشاركة في البطولة.
وأوضحت اللجنة في بيان نقلته "فرانس برس"، أن القرار اتخذ بعد عدم الحصول على الضمانات الضرورية من وزارة الداخلية في ماليزيا لمشاركة السباحين الإسرائيليين في البطولة دون أي تمييز وبشكل آمن.
من جهته، اعتبر رئيس اللجنة أندرو بارسونز، أنه "عندما يستثني بلد مضيف رياضيين من بلد معين لأسباب سياسية، لا يكون أمامنا أي بديل سوى البحث عن بلد مستضيف آخر للبطولة".
وذكر "بارسونز" أنه "يجب أن تكون جميع البطولات الدولية مفتوحة لجميع الرياضيين المؤهلين والدول المؤهلة للتنافس بشكل آمن بدون أي تمييز".
وكان من المقرر أن تجري البطولات المؤهلة لألعاب طوكيو البارالمبية، في كوتشينغ من 29 يوليو (تموز) حتى 4 أغسطس (آب) المقبل.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
06:17 PM
"بارسونز" اعتبر أن البطولات الدولية يجب أن تكون مفتوحة
قررت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الحاجات الخاصة، اليوم (الأحد)، تجريد ماليزيا من حق استضافة بطولة العالم للسباحة 2019؛ بسبب تهديدها برفض السماح لرياضيين إسرائيليين بالمشاركة في البطولة.
وأوضحت اللجنة في بيان نقلته "فرانس برس"، أن القرار اتخذ بعد عدم الحصول على الضمانات الضرورية من وزارة الداخلية في ماليزيا لمشاركة السباحين الإسرائيليين في البطولة دون أي تمييز وبشكل آمن.
من جهته، اعتبر رئيس اللجنة أندرو بارسونز، أنه "عندما يستثني بلد مضيف رياضيين من بلد معين لأسباب سياسية، لا يكون أمامنا أي بديل سوى البحث عن بلد مستضيف آخر للبطولة".
وذكر "بارسونز" أنه "يجب أن تكون جميع البطولات الدولية مفتوحة لجميع الرياضيين المؤهلين والدول المؤهلة للتنافس بشكل آمن بدون أي تمييز".
وكان من المقرر أن تجري البطولات المؤهلة لألعاب طوكيو البارالمبية، في كوتشينغ من 29 يوليو (تموز) حتى 4 أغسطس (آب) المقبل.
، تجريد ماليزيا من استضافة بطولة للسباحة بعد رفضها استقبال إسرائيليين ،
المصدر : الخليج 365
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