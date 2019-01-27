السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب الفلبيني تصل إلى الرياض غداً



الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

تصل معالي رئيس مجلس النواب الفلبيني غلوريا ماكاباغال أرويو والوفد المرافق لها إلى الرياض غداً الاثنين في زيارة رسمية إلى المملكة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وستعقد معالي رئيسة مجلس النواب الفلبيني، والوفد المرافق لها خلال الزيارة اجتماعاً مع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة، لبحث سبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين وبشكل خاص علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبيني

وستعقد معاليها أيضاً، اجتماعاً مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية

ويرافق معالي رئيس مجلس النواب الفلبيني خلال الزيارة، عدد من أعضاء مجلس النواب الفلبيني والمسؤولين فيه.

// انتهى //

18:23ت م

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الرياض 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستصل معالي رئيس مجلس النواب الفلبيني غلوريا ماكاباغال أرويو والوفد المرافق لها إلى الرياض غداً الاثنين في زيارة رسمية إلى المملكة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وستعقد معالي رئيسة مجلس النواب الفلبيني، والوفد المرافق لها خلال الزيارة اجتماعاً مع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة، لبحث سبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين وبشكل خاص علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبينيوستعقد معاليها أيضاً، اجتماعاً مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفلبينية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس معالي رئيس اللجنة المهندس عباس بن أحمد هادي.ويرافق معالي رئيس مجلس النواب الفلبيني خلال الزيارة، عدد من أعضاء مجلس النواب الفلبيني والمسؤولين فيه.// انتهى //18:23ت م0202

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