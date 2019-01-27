السعودية اليوم / أمطار على منطقة الجوف



سكاكا 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة الجوف ، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

18:20ت م

0199



سكاكا 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة الجوف ، شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة دومة الجندل .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //18:20ت م0199

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