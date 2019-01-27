ثقافي / جامعة نجران تنظم محاضرة توعوية بعنوان "كيفية إدارة الوقت"



نجران 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

نظمت كلية العلوم والآداب للطالبات بجامعة نجران ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية اليوم ، محاضرة توعوية بعنوان "كيفية إدارة الوقت" , بحضور عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات ، وذلك بمقر الكلية.

وهدفت المحاضرة إلى التعرف على أهمية الوقت ، وكيفية إدارة الوقت بكفاءة ، وكذلك أساسيات إدارة الوقت ، والتعرف على القواعد العامة لإدارة الوقت ، والتحذير من مضيعاته ، إلى جانب تخطيط له ، وكيفية تصميم مصفوفة إدارة الوقت ، والاستفادة من الوقت المتاح والمواهب الشخصية المتوفرة لدينا.

وتناولت المحاضرة بقسم التربية وعلم النفس هالة محمد شرح , مصفوفة إدارة الوقت بكفاءة ، وكيفية تخطيطه وتنظيمه ، كما جرى خلال المحاضرة توزيع عدد من المطويات والعبارات التحفيزية عن الوقت وأهميته.

// انتهى //

18:03ت م

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نجران 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسنظمت كلية العلوم والآداب للطالبات بجامعة نجران ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية اليوم ، محاضرة توعوية بعنوان "كيفية إدارة الوقت" , بحضور عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات ، وذلك بمقر الكلية.وهدفت المحاضرة إلى التعرف على أهمية الوقت ، وكيفية إدارة الوقت بكفاءة ، وكذلك أساسيات إدارة الوقت ، والتعرف على القواعد العامة لإدارة الوقت ، والتحذير من مضيعاته ، إلى جانب تخطيط له ، وكيفية تصميم مصفوفة إدارة الوقت ، والاستفادة من الوقت المتاح والمواهب الشخصية المتوفرة لدينا.وتناولت المحاضرة بقسم التربية وعلم النفس هالة محمد شرح , مصفوفة إدارة الوقت بكفاءة ، وكيفية تخطيطه وتنظيمه ، كما جرى خلال المحاضرة توزيع عدد من المطويات والعبارات التحفيزية عن الوقت وأهميته.// انتهى //18:03ت م0189

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