السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين يستقبل مدير السعودية اليوم "الجزائرية السعودية للاستثمار"



الجزائر 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

استقبـل سفيـر خـادم الحرميـن الشريفيـن لدى الجزائـر، عبد العزيز بن إبراهيم العميريني اليوم، مدير عام الشركة الجزائرية

وقدم مدير عام الشركة خلال اللقاء عرضاً مفصلاً عن المشاريع الإستثمارية للشركة في الجمهورية الجزائرية الشقيقة.

// انتهى //

18:01ت م

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الجزائر 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واساستقبـل سفيـر خـادم الحرميـن الشريفيـن لدى الجزائـر، عبد العزيز بن إبراهيم العميريني اليوم، مدير عام الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار، عبد الكريم بوزرد.وقدم مدير عام الشركة خلال اللقاء عرضاً مفصلاً عن المشاريع الإستثمارية للشركة في الجمهورية الجزائرية الشقيقة.// انتهى //18:01ت م0186

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