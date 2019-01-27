السعودية اليوم / كلية التربية بجامعة الملك خالد تشارك في اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالمملكة



أبهـا 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

شارك عميد كلية التربية بجامعة الملك خالد رئيس الجمعية

وتضمن اللقاء العديد من الجلسات العلمية، حيث قدّم الدكتور عبدالله آل كاسي خلال اللقاء نبذة تعريفية عن الجمعية السعودية العلمية للمعلم, ونشأتها وأهدافها، إلى جانب منح العضويات الشرفية للجمعية لعدد من الشخصيات الاعتبارية وفق لائحة الجمعيات العلمية، منهم عمداء كليات التربية بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن اللقاء عمداء كليات التربية في الجامعات السعودية يأتي للتشاور وبحث سبل التطوير ورفع مستوى الأداء من خلال دراسة الأفكار والتجارب المشتركة بهذا الشأن، ولتعزيز مفهوم المنظومة المتعلمة بين الجامعات والاستفادة من التجارب بما يحقق نقل وتبادل الخبرات وتعميم الفائدة.

// انتهى //

17:33ت م

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أبهـا 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسشارك عميد كلية التربية بجامعة الملك خالد رئيس الجمعية السعودية العلمية للمعلم " جسم " الدكتور عبدالله آل كاسي, في اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالجامعات السعودية، الذي استضافته جامعة تبوك الأسبوع الماضي, بحضور معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ووكيل وزارة التعليم للتطوير والتخطيط الدكتور نياف الجابري.وتضمن اللقاء العديد من الجلسات العلمية، حيث قدّم الدكتور عبدالله آل كاسي خلال اللقاء نبذة تعريفية عن الجمعية السعودية العلمية للمعلم, ونشأتها وأهدافها، إلى جانب منح العضويات الشرفية للجمعية لعدد من الشخصيات الاعتبارية وفق لائحة الجمعيات العلمية، منهم عمداء كليات التربية بالمملكة العربية السعودية.يذكر أن اللقاء عمداء كليات التربية في الجامعات السعودية يأتي للتشاور وبحث سبل التطوير ورفع مستوى الأداء من خلال دراسة الأفكار والتجارب المشتركة بهذا الشأن، ولتعزيز مفهوم المنظومة المتعلمة بين الجامعات والاستفادة من التجارب بما يحقق نقل وتبادل الخبرات وتعميم الفائدة.// انتهى //17:33ت م0183

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