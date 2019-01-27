السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية ترسل أربعة فرق طبية للمدن الليبية



طرابلس 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

نشرت منظمة الصحة العالمية 4 فرق طبية متخصصة في عدد من المدن الليبية.

وأوضحت المنظمة عبر مكتبها الاعلامي للمنظمة في بيان اليوم أنها استجابة للاحتياجات الصحية الطارئة للاسر المشردة, في ليبيا تم نشر 4 فرق طبية متخصصة الى بني وليد وترهونة واجدابيا والكيش، مبينة ان الفرق الطبية من مختلف التخصصات وتقدم خدماتها بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أن كل فريق طبي يتألف دواء داخلي, وطبيب اطفال, وطبيب أمراض نساء, وطبيب أمراض جلدية, وطبيب عام .

// انتهى //

17:32ت م

0182



طرابلس 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسنشرت منظمة الصحة العالمية 4 فرق طبية متخصصة في عدد من المدن الليبية.وأوضحت المنظمة عبر مكتبها الاعلامي للمنظمة في بيان اليوم أنها استجابة للاحتياجات الصحية الطارئة للاسر المشردة, في ليبيا تم نشر 4 فرق طبية متخصصة الى بني وليد وترهونة واجدابيا والكيش، مبينة ان الفرق الطبية من مختلف التخصصات وتقدم خدماتها بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وأشارت المنظمة إلى أن كل فريق طبي يتألف دواء داخلي, وطبيب اطفال, وطبيب أمراض نساء, وطبيب أمراض جلدية, وطبيب عام .// انتهى //17:32ت م0182

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