السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق فعاليات "اليوم الهندسي" الأسبوع القادم



جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

تُطلق جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأحد القادم , فعاليات "اليوم الهندسي الـ12" ، الذي تنظمه كلية الهندسة ، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وسيُقام على هامش الفعاليات التي ستستمر أربعة أيام ، معرض مصاحب يضم أجنحة للشركات الراعية ، ومعرض تعريفي بأقسام وتخصصات كلية الهندسة ، ومعرض لمشروعات الطلاب الابتكارية , وملتقى لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وتهدف الفعاليات إلى تقليل الفجوة بين الطالب ومختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة ، وإيجاد الانسجام والتلاحم بين طلاب كلية الهندسة والالتقاء بالجهات الحكومية والخاصة لاستقطاب الخريجين المتميزين ، وتوفير فرص تدريبية بما يتناسب مع المتطلبات المهنية للوظائف التي سيشغلونها ، بالإضافة إلى تعريف الطلاب باحتياجات سوق العمل الحالية في تخصصات الهندسة المختلفة , وإلقاء الضوء على التوجهات المستقبلية بما يضمن مواكبة مخرجات الجامعة في مجال الهندسة مع التطور المتسارع في بيئة العمل والتطلعات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.

ودعت الجامعة المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الفعالية ، التي خُصص لها يومين للرجال ، وأخرى للسيدات.

// انتهى //

17:26ت م

0181



جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واستُطلق جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأحد القادم , فعاليات "اليوم الهندسي الـ12" ، الذي تنظمه كلية الهندسة ، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.وسيُقام على هامش الفعاليات التي ستستمر أربعة أيام ، معرض مصاحب يضم أجنحة للشركات الراعية ، ومعرض تعريفي بأقسام وتخصصات كلية الهندسة ، ومعرض لمشروعات الطلاب الابتكارية , وملتقى لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.وتهدف الفعاليات إلى تقليل الفجوة بين الطالب ومختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة ، وإيجاد الانسجام والتلاحم بين طلاب كلية الهندسة والالتقاء بالجهات الحكومية والخاصة لاستقطاب الخريجين المتميزين ، وتوفير فرص تدريبية بما يتناسب مع المتطلبات المهنية للوظائف التي سيشغلونها ، بالإضافة إلى تعريف الطلاب باحتياجات سوق العمل الحالية في تخصصات الهندسة المختلفة , وإلقاء الضوء على التوجهات المستقبلية بما يضمن مواكبة مخرجات الجامعة في مجال الهندسة مع التطور المتسارع في بيئة العمل والتطلعات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.ودعت الجامعة المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الفعالية ، التي خُصص لها يومين للرجال ، وأخرى للسيدات.// انتهى //17:26ت م0181

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