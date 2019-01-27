السعودية اليوم / مسؤول ليبي : معظم مناطق سبها تحت سيطرة الجيش



طرابلس 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

أفاد الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة الخاصة التابعة للجيش الليبي العقيد ميلاد الزوي، بأنَّ جميع مناطق سبها تحت سيطرة الجيش باستثناء بوابة الـ17.

وأضاف الزوي، أن بوابة الـ17 لا تزال منطقة نزاع، منبهاً المارة والمسافرين بأن من يمرون من تلك البوابة يتعرضون للمضايقة ودفع الرشاوى والإتاوات.

ولفت الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة إلى أن الجيش قدم صورة حسنة تدل على أن المؤسسة العسكرية مؤسسة منضبطة بشهادة أهل المنطقة الجنوبية.

// انتهى //

17:15ت م

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طرابلس 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأفاد الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة الخاصة التابعة للجيش الليبي العقيد ميلاد الزوي، بأنَّ جميع مناطق سبها تحت سيطرة الجيش باستثناء بوابة الـ17.وأضاف الزوي، أن بوابة الـ17 لا تزال منطقة نزاع، منبهاً المارة والمسافرين بأن من يمرون من تلك البوابة يتعرضون للمضايقة ودفع الرشاوى والإتاوات.ولفت الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة إلى أن الجيش قدم صورة حسنة تدل على أن المؤسسة العسكرية مؤسسة منضبطة بشهادة أهل المنطقة الجنوبية.// انتهى //17:15ت م0178

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