شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام محمد بن سعود تزف بشرى سارة لمنسوبيها بشأن العلاوة السنوية والان مع التفاصيل

الخليج 365 -

زفت جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، التي تتبع وزارة التعليم بعد دمج وزارة التعليم بالتعليم العالي تحت مظلة واحدة، بشرى سارة لمنسوبيها عن صرف العلاوة السنوية واحتسابها بالكامل.

ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي بجامعة الإمام أحمد الركبان من خلال حسابه في "تويتر"، أنه تم إضافة العلاوة السنوية مع نزول الرواتب اليوم الأحد واحتسابها بالكامل منذ مطلع 1يناير 2019 وفق إفادة المستشار الإداري والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.

وتابع العصيمي عبر حسابه في "تويتر"، رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.