السعودية | بلومبيرغ: سمو ولي العهد يعلن غدًا رزمة مشاريع بقيمة 1.6 تريليون ريال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بلومبيرغ: سمو ولي العهد يعلن غدًا رزمة مشاريع بقيمة 1.6 تريليون ريال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:07 مساءً, 27 يناير 2019 م
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كشفت وكالة بلومبيرغ الامريكية أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيعلن يوم غدًا الاثنين، تفاصيل خطة استثمارية عملاقة في مجال البنية التحتية بقيمة 1.6 تريليون ريال “427 مليار دولار” متضمنة توقيع حوالي 70 عقدًا، دفعة أولى، يصل إجماليها إلى 200 مليار ريال.
أوردت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، وهي تنقل حديث وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن المشاريع البنوية في مجال الصناعة والتعدين والطاقة، والتي تشكل جزءًا من رؤية 2030، التي كان أطلقها الأمير محمد بن سلمان ضمن برنامجه الإصلاحي متعدد المحاور.
ونقلت بلومبيرغ، عن وزير النقل السعودي، نبيل العامودي، قوله إنَّ من بين رزمة مشاريع البنية الأساسية تحت الدراسة، مطارًا جديدًا في الرياض، مع توسعة لخمسة مطارات أخرى، فضلًا عن بناء شبكة سكك حديد بطول ألفي كيلو متر.
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