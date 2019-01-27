شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرالتعليم يوجه بصرف فارق العلاوة لموظفى الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة بشكل عاجل جداً.وقال الوزير أنه انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوةالسنوية للشهر الحالي كاملةً، صدرت التوجيهات بصرف المتبقى بشكل عاجل



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